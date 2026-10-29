Cambios en las licencias de conducir: lo que deben saber los conductores riojanos

La Directora de Seguridad Vial, Emilia Roncoroni, aclaró que no se requiere una licencia especial para vehículos automáticos. La licencia por cinco años cuesta $90.000 y los conductores tienen 90 días para renovarla tras su vencimiento.

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La Directora de Seguridad Vial municipal, Emilia Roncoroni, se dirigió a los medios para disipar las inquietudes de los conductores tras la difusión de rumores sobre una supuesta necesidad de obtener una licencia especial para manejar vehículos con caja automática. Aclaró que la normativa vigente se adhiere a la Ley Nacional de Tránsito y sus reglamentaciones.

Roncoroni explicó que quienes aprueben el examen práctico en un automóvil automático no podrán conducir vehículos con caja manual. Por otro lado, quienes obtengan su licencia en un auto manual sí podrán manejar ambos tipos de vehículos. Este aspecto resalta la importancia de la capacitación adecuada para los conductores, especialmente con el aumento de autos automáticos en el país.

La funcionaria también mencionó que la licencia de conducir tiene un costo aproximado de $90.000 por un período de 5 años. Al vencerse, los conductores disponen de un plazo de 90 días para renovarla sin necesidad de repetir el curso de capacitación. La información proporcionada es esencial para evitar confusiones entre los automovilistas, quienes deben estar al tanto de las normativas actuales.