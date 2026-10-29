Emergencia Animal de La Rioja activa servicios de atención urgente en la Capital

La unidad de Emergencia Animal de La Rioja ha reanudado sus actividades para atender casos de urgencia, enfocado en la asistencia a animales atropellados y emergencias médicas veterinarias. Esta decisión se tomó tras la alta demanda durante el período de suspensión del servicio, aunque el vehículo aún carece de repuestos necesarios, lo que limita la capacidad de respuesta.
La atención se brindará exclusivamente en las zonas urbanas de la ciudad Capital y la localidad de Sanagasta. Para solicitar ayuda o reportar casos urgentes, los vecinos deben comunicarse a través de WhatsApp al 3804105634. La entidad subraya que, a pesar de su compromiso con la protección animal, no siempre podrán atender todos los llamados debido a las restricciones materiales actuales.
La reactivación del servicio responde a la creciente preocupación de la comunidad por el bienestar de los animales en situación de vulnerabilidad. En este contexto, la unidad busca garantizar la atención necesaria, resaltando la importancia de la colaboración ciudadana para optimizar la asistencia disponible.