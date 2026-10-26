Lunes, 26 de Octubre 2026
La Rioja

Operativo de limpieza en barrio Los Cerros: vecinos se preparan para el Súper Niño

La Municipalidad de La Rioja implementó un plan de limpieza en el barrio Los Cerros para prevenir inundaciones por el fenómeno climático Súper Niño. Se realizaron tareas de desobstrucción de desagües y mantenimiento vial, supervisadas por el intendente Armando Molina. La comunidad también fue convocada a participar en el cuidado del entorno.

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Operativo de limpieza en barrio Los Cerros: vecinos se preparan para el Súper Niño
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Con el objetivo de prevenir complicaciones e inundaciones debido al fenómeno climático conocido como Súper Niño, la Municipalidad de La Rioja realizó un operativo de limpieza y mantenimiento en el barrio Los Cerros, en la Zona Oeste del ejido urbano. Las tareas incluyeron la limpieza del río, desobstrucción de desagües y mantenimiento de las calles, buscando mitigar el impacto de las lluvias intensas anunciadas.

El intendente Armando Molina supervisó el operativo, destacando la importancia de estas acciones para la seguridad de las familias. Durante su recorrido, afirmó: "Estamos enfocados en las tareas necesarias para prevenir los impactos que pueden ocasionar el fenómeno del Súper Niño".

Las cuadrillas municipales llevaron a cabo tareas fundamentales como el saneamiento del cauce del río y el barrido de cordones cuneta para evitar la acumulación de sedimentos. Además, se realizaron trabajos de bacheo en las principales calles del barrio.

Desde la comuna, se anunció que este tipo de intervenciones se replicarán en diferentes sectores de la capital, instando a los vecinos a colaborar manteniendo sus frentes limpios y evitando arrojar residuos en la vía pública.

Etiquetas: la rioja limpieza mantenimiento super niño intendente armando molina prevención
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