Incendio arrasa con 6 hectáreas en Las Talas y afecta a la flora local

Un incendio de pastizales en la zona oeste de la capital provincial consumió aproximadamente 6 hectáreas y movilizó a equipos de emergencia durante tres horas. La rápida respuesta evitó una mayor propagación del fuego, destacando la importancia de la prevención ante situaciones de riesgo en la región.

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Un incendio de pastizales se desató este mediodía en la zona oeste de la capital provincial, afectando aproximadamente 6 hectáreas de vegetación. Las llamas comenzaron a las 12:12 horas en la avenida de Los Cactus, en el barrio Las Talas, y presentaron un alto riesgo de propagación hacia el cerro.

Equipos de emergencia de diversas instituciones se movilizaron rápidamente al lugar para controlar el fuego, que estuvo activo durante cerca de tres horas. Gracias a las labores de extinción y la creación de líneas de defensa, el incendio fue finalmente contenido. Actualmente, la zona se encuentra bajo monitoreo permanente, con una guardia de cenizas a cargo de la Brigada de Incendios Forestales para prevenir reactivaciones.

La rápida respuesta de los equipos fue crucial para evitar daños mayores y generó preocupación entre los vecinos. Este evento resalta la necesidad de una adecuada prevención y preparación ante situaciones de riesgo, especialmente con la llegada de la temporada de calor, donde se debe promover la colaboración entre autoridades y la comunidad para proteger el medio ambiente.