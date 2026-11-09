Sismos en Catamarca: ¿Cómo podrían afectar a La Rioja?

Un sismo de magnitud 4.5 sorprendió a Catamarca esta mañana, con epicentro cerca de Tinogasta. La profundidad fue de 10 km y generó inquietud en la población. Se registró un segundo temblor de 2.7 minutos después. La comunidad busca información sobre réplicas y medidas de seguridad.

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Un sismo de magnitud 4.5 sorprendió a los habitantes de Catamarca en las primeras horas del lunes, teniendo su epicentro a 16 kilómetros al noroeste de Tinogasta. El movimiento telúrico se produjo a las 5:22 y se registró a una profundidad de 10 kilómetros. La sensación fue intensa, lo que generó preocupación entre los residentes y llevó a muchos a compartir sus experiencias en redes sociales.

Minutos después, a las 6:09, se registró un segundo sismo de magnitud 2.7 a una profundidad de 179 kilómetros, ubicado a 79 kilómetros al oeste de Santa María. Ambos movimientos fueron monitoreados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), que continúa evaluando la situación y brindando información a la población.

La comunidad ha mostrado gran interés en mantenerse informada sobre las actividades sísmicas, preguntando sobre la posibilidad de réplicas. El INPRES se encuentra en alerta y se ha instado a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades, destacando la importancia de la preparación ante fenómenos naturales.