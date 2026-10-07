Vientos intensos afectan a La Rioja: precauciones para esta semana

Alerta por vientos en La Rioja: ráfagas de hasta 60 km/h afectarán a varios departamentos, incluyendo Capital y Chamical, desde esta noche hasta el miércoles. Se recomienda precaución al circular.

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Se emitió un alerta preventiva por parte del Sistema Provincial de Emergencias La Rioja debido a vientos y viento zonda que afectarán a varias zonas de la provincia. Los departamentos más impactados incluyen Capital, Independencia, Chamical y otros.

Se prevé que las ráfagas de viento alcancen hasta 60 kilómetros por hora en los departamentos mencionados. Además, hay un alerta amarilla por viento zonda que afecta a General Lamadrid y General Felipe Varela, donde las velocidades podrían variar entre 30 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora.

Este fenómeno puede causar una disminución en la visibilidad y un aumento repentino de la temperatura, generando condiciones ambientales muy secas. Se recomienda a la población extremar las precauciones, especialmente al realizar actividades al aire libre.

El alerta rige para la noche del martes y la madrugada del miércoles 7 de octubre. Se aconseja a los ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades para minimizar los efectos de estos fenómenos climáticos.