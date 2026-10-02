Alerta por densa niebla: precauciones necesarias para conductores en La Rioja y Sanagasta

Alerta por niebla en Capital, Sanagasta e Independencia, lo que podría reducir visibilidad y complicar la circulación. Se recomienda precaución al conducir.

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El Sistema Provincial de Emergencias La Rioja emitió un alerta preventivo por niebla que afectará a los departamentos Capital, Sanagasta e Independencia. Este aviso, que estará vigente en las próximas horas, advierte sobre la posible presencia de niebla sectorizada, la cual puede reducir notablemente la visibilidad.

Las condiciones climáticas en la región son propensas a cambios, especialmente en esta época del año. La niebla puede complicar la circulación vehicular y actividades al aire libre, por lo que se recomienda a los conductores disminuir la velocidad y mantener una mayor distancia entre vehículos. Las autoridades locales están en contacto constante con el Servicio Meteorológico Nacional para seguir de cerca la situación.

Se insta a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones para evitar accidentes. La vigilancia sobre las condiciones climáticas se continuará en las próximas horas, y el Gobierno provincial proporcionará información adicional si es necesario. La colaboración ciudadana es clave para minimizar riesgos y asegurar la seguridad en las vías públicas.