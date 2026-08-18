Martes, 18 de Agosto 2026
Clima

Nevadas y vientos intensos afectan la cordillera: alerta amarilla en La Rioja

La Rioja está bajo alerta amarilla por nevadas y vientos intensos en su región cordillerana, con ráfagas que podrían alcanzar los 130 km/h. Se recomienda evitar transitar por zonas altas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
Nevadas y vientos intensos afectan la cordillera: alerta amarilla en La Rioja
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La provincia de La Rioja está bajo alerta amarilla debido a un frente de inestabilidad que trae nevadas y vientos intensos en la región cordillerana. El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre el impacto significativo en las altas cumbres, donde se espera una notable reducción de la visibilidad por el viento blanco.

La alerta por nevadas afecta especialmente las zonas de montaña, mientras que la advertencia por vientos intensos pronostica ráfagas que podrían alcanzar hasta 130 km/h, con velocidades promedio de entre 60 y 80 km/h. Las áreas de alta montaña riojanas son las más vulnerables en este contexto.

Las recomendaciones de las autoridades incluyen evitar el tránsito en zonas cordilleranas y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Se insta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN y Defensa Civil para garantizar su seguridad ante estas condiciones climáticas adversas.

Etiquetas: la rioja alerta amarilla nevadas vientos intensos servicio meteorológico nacional cordillera
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5457 articles →

Artículos relacionados

Lluvias leves pronosticadas para La Rioja: un alivio ante el calor extremo

Pronóstico de lluvia ligera para hoy en La Rioja: expectativa de alivio ante el calor

Condiciones climáticas adversas: vientos y nevadas afectarán La Rioja este lunes y martes.

Aumento de temperatura tras heladas: clima variable en La Rioja esta semana

Semana fresca en La Rioja: heladas matinales y mejora gradual del clima

Guanchín lucha contra incendio forestal: vecinos en alerta por evacuaciones y riesgos

Incendio en Guanchín: comunidad respira aliviada tras control de focos principales

Incendio en Guanchín: 133 hectáreas en riesgo y monitoreo activo en la zona

Incendio en Guanchín: operativos de emergencia se intensifican en Los Manzanos
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar