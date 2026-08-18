Nevadas y vientos intensos afectan la cordillera: alerta amarilla en La Rioja

La Rioja está bajo alerta amarilla por nevadas y vientos intensos en su región cordillerana, con ráfagas que podrían alcanzar los 130 km/h. Se recomienda evitar transitar por zonas altas.

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La provincia de La Rioja está bajo alerta amarilla debido a un frente de inestabilidad que trae nevadas y vientos intensos en la región cordillerana. El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre el impacto significativo en las altas cumbres, donde se espera una notable reducción de la visibilidad por el viento blanco.

La alerta por nevadas afecta especialmente las zonas de montaña, mientras que la advertencia por vientos intensos pronostica ráfagas que podrían alcanzar hasta 130 km/h, con velocidades promedio de entre 60 y 80 km/h. Las áreas de alta montaña riojanas son las más vulnerables en este contexto.

Las recomendaciones de las autoridades incluyen evitar el tránsito en zonas cordilleranas y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Se insta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN y Defensa Civil para garantizar su seguridad ante estas condiciones climáticas adversas.