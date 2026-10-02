Dirigentes del fútbol se reunirán en La Rioja para discutir el futuro del deporte local

El 8 de octubre, La Rioja será sede del Encuentro Institucional de Dirigentes de la Región Centro AFA – CFFA, con más de un centenar de participantes. Se discutirán acciones para fortalecer el fútbol en todo el país.

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El 8 de octubre, la ciudad de La Rioja será sede del Encuentro Institucional de Dirigentes de la Región Centro AFA – CFFA, donde se espera la participación de más de un centenar de dirigentes del fútbol argentino. Este evento, confirmado por Gabriel Godoy, Secretario Ejecutivo del Consejo Federal del Fútbol Argentino, tendrá lugar en la Nave Central del Paseo Cultural Castro Barros.

En la reunión se discutirán gestiones y acciones para impulsar el desarrollo del fútbol en todo el país, centrándose en la capacitación para árbitros, técnicos y dirigentes. Godoy enfatizó la importancia de estos encuentros para fortalecer el fútbol federal y crear nuevas oportunidades dentro del deporte.

Además, se mencionó que en una reunión reciente en la nueva sede de AFA en Pilar, se planificaron acciones para los próximos meses, incluyendo la inauguración de las sedes del Consejo Federal y nuevas pasantías para árbitros. Estas iniciativas buscan acercar herramientas de formación y fomentar la participación activa de las distintas regiones en el crecimiento del fútbol argentino.