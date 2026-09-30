Miércoles, 30 de Septiembre 2026
Deportes

El fútbol del interior de La Rioja: un esfuerzo dirigencial que da frutos

la actividad futbolística en la región. A pesar de los desafíos económicos, la Liga Riojana de Fútbol busca sostener la competencia y generar empleo a través del deporte. La planificación para el próximo año incluye un campeonato que se extenderá de marzo a diciembre, con un enfoque en el desarrollo de divisiones inferiores.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
El fútbol del interior de La Rioja: un esfuerzo dirigencial que da frutos
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El presidente de la Liga Riojana de Fútbol, Gabriel Godoy, destacó la relevancia del fútbol como un espacio de contención social y motor de empleo en un contexto económico complicado. A pesar de las dificultades económicas, la Liga concluye la temporada con un balance positivo, resaltando el esfuerzo realizado para mantener la competencia y avanzar en diversos proyectos.

Godoy realizó estas declaraciones tras la premiación a Defensores de la Boca, reconociendo que el año fue complejo y que la Liga tuvo que hacer un gran esfuerzo para financiar muchas de sus actividades. “La Liga Riojana de Fútbol hizo un enorme esfuerzo para tratar de llevar adelante el campeonato”, afirmó, enfatizando que tanto la institución como los clubes trabajaron con recursos propios.

En su papel como secretario ejecutivo del Consejo Federal, Godoy mencionó que las dificultades que enfrentan las ligas y clubes del interior son una problemática que trasciende la realidad del fútbol riojano. Hizo un llamado a la sociedad para que no se olvide del fútbol del interior, resaltando que esta actividad genera fuentes de trabajo y moviliza a diversos sectores.

Con miras al futuro, la Liga ya está planificando el próximo año, con la intención de que el campeonato inicie en marzo y finalice en diciembre. Godoy también subrayó la importancia de continuar trabajando en divisiones inferiores, consideradas esenciales para el crecimiento del fútbol en la región.

Etiquetas: la rioja liga riojana de fútbol economía deporte contención social campeonato
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

6059 articles →

Artículos relacionados

Agresión a jugadores profesionales provoca la suspensión de torneo de pádel en La Rioja

Independiente y Rioja Juniors se juegan el título de Reserva en un partido clave este domingo

Inversión histórica: 50 millones de dólares anuales para potenciar el deporte en Argentina

La Rioja se prepara para la gran revancha de la final de la Copa de la Liga este viernes.

Defensores de La Boca toma ventaja en la final de la Liga Riojana con un 2-0 en casa

El domingo se define el campeón de la Copa de la Liga entre San Vicente y Defensores de la Boca

Fernanda Russo brilla en Santa Fe y se alza como tricampeona sudamericana

Ciro Messi provoca risas a su padre tras el triunfo del Inter Miami en un divertido video

Final de Primera División: San Vicente y Defensores de la Boca se preparan para el gran duelo este viernes
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar