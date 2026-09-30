El fútbol del interior de La Rioja: un esfuerzo dirigencial que da frutos

la actividad futbolística en la región. A pesar de los desafíos económicos, la Liga Riojana de Fútbol busca sostener la competencia y generar empleo a través del deporte. La planificación para el próximo año incluye un campeonato que se extenderá de marzo a diciembre, con un enfoque en el desarrollo de divisiones inferiores.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El presidente de la Liga Riojana de Fútbol, Gabriel Godoy, destacó la relevancia del fútbol como un espacio de contención social y motor de empleo en un contexto económico complicado. A pesar de las dificultades económicas, la Liga concluye la temporada con un balance positivo, resaltando el esfuerzo realizado para mantener la competencia y avanzar en diversos proyectos.

Godoy realizó estas declaraciones tras la premiación a Defensores de la Boca, reconociendo que el año fue complejo y que la Liga tuvo que hacer un gran esfuerzo para financiar muchas de sus actividades. “La Liga Riojana de Fútbol hizo un enorme esfuerzo para tratar de llevar adelante el campeonato”, afirmó, enfatizando que tanto la institución como los clubes trabajaron con recursos propios.

En su papel como secretario ejecutivo del Consejo Federal, Godoy mencionó que las dificultades que enfrentan las ligas y clubes del interior son una problemática que trasciende la realidad del fútbol riojano. Hizo un llamado a la sociedad para que no se olvide del fútbol del interior, resaltando que esta actividad genera fuentes de trabajo y moviliza a diversos sectores.

Con miras al futuro, la Liga ya está planificando el próximo año, con la intención de que el campeonato inicie en marzo y finalice en diciembre. Godoy también subrayó la importancia de continuar trabajando en divisiones inferiores, consideradas esenciales para el crecimiento del fútbol en la región.