Viernes, 11 de Septiembre 2026
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Final de Primera División: San Vicente y Defensores de la Boca se preparan para el gran duelo este viernes

La Gran Final de la Copa de la Liga Riojana se jugará el 13 y 20 de septiembre en el Estadio Carlos Mercado Luna. La tensión aumentará con la posibilidad de penales. La pasión futbolística promete un ambiente vibrante.

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Redacción Equipo Editorial
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La Gran Final de la Copa de la Liga Riojana de Fútbol se llevará a cabo el domingo 13 de septiembre en el Estadio Carlos Mercado Luna, donde los equipos finalistas, Capitanes de San Vicente y Defensores de la Boca, lucharán por el título. Este evento ha generado gran expectativa entre los aficionados, quienes se preparan para un espectáculo deportivo de alto nivel.

El primer encuentro comenzará a las 16.00, mientras que el segundo partido está programado para el domingo 20 de septiembre. En caso de empate en ambos encuentros, la final se definirá mediante penales, lo que añade emoción a la competencia. Este formato atrae la atención de la comunidad futbolística local, que espera ansiosamente el desenlace del torneo.

La Copa no solo es una oportunidad para que los clubes demuestren su talento, sino que también fomenta la unión familiar y el sentido de pertenencia entre los aficionados. La pasión por el fútbol en La Rioja se verá reflejada en las tribunas, donde se anticipa una gran afluencia de público, evidenciando la importancia del deporte en la cultura de la región.

Etiquetas: la rioja copa de la liga riojana fútbol final san vicente defensores de la boca
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