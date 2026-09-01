Estudiantes y San Francisco se preparan para una semifinal decisiva en la Copa de la Liga.

Los semifinales de la Copa de la Liga Riojana se jugarán el 3 y 4 de septiembre en el Estadio Carlos Mercado Luna. San Francisco y Defensores de la Boca buscan avanzar tras un empate 0-0, mientras que Estudiantes tiene ventaja tras ganar 1-0 a San Vicente. La emoción y la pasión por el fútbol se palpitan en la comunidad.

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La Copa de la Liga Riojana de Fútbol vivirá momentos decisivos con los partidos de vuelta de las semifinales, programados para el jueves 3 y viernes 4 de septiembre en el Estadio Carlos Mercado Luna. Los aficionados locales esperan con gran expectativa estos encuentros, que comenzarán a las 20.00 horas.

El primer partido enfrentará a San Francisco y Defensores de la Boca, con la serie empatada 0-0, lo que añade un toque de incertidumbre. El ganador avanzará a la final, y si persiste el empate tras los 90 minutos, se decidirá por penales. En el segundo encuentro, Estudiantes se medirá contra San Vicente, donde Estudiantes tiene ventaja tras su victoria 1-0 en el primer partido. San Vicente necesita ganar por al menos dos goles para clasificar directamente, o enfrentar la tanda de penales si la victoria es por un solo gol.

Este torneo ha demostrado ser un evento de gran relevancia para la comunidad, fortaleciendo la pasión por el fútbol como una de las principales actividades recreativas en la región. La competencia no solo busca consagrar al campeón, sino que también une a los hinchas en torno a la esperanza de un triunfo significativo para sus equipos.