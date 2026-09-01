Martes, 1 de Septiembre 2026
La Rioja

Colecta solidaria de Emergencia Animal La Rioja para rescates de mascotas en peligro

Emergencia Animal La Rioja inicia una campaña para recolectar fondos destinados a combustible, esencial para su unidad de rescate. La comunidad es clave para sostener su labor.

Redacción
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La organización Emergencia Animal La Rioja ha iniciado una campaña solidaria para recolectar fondos que permitan la compra de combustible, esencial para el funcionamiento de su unidad de rescate. Este esfuerzo busca asegurar que puedan responder a las crecientes demandas de asistencia para animales en situación de vulnerabilidad en la ciudad.

Desde la agrupación, se resaltó que cada intervención depende del apoyo de la comunidad. «Cada aporte, por más pequeño que sea, nos ayuda a seguir estando presentes en cada rescate e intervención», afirmaron en sus redes sociales. La situación actual ha incrementado las solicitudes de ayuda, lo que hace más urgente la participación de vecinos y proteccionistas.

La organización ha habilitado el alias EMERGENCIAANIMAL.SC en una cuenta PREX para facilitar las donaciones. Además, agradecieron el apoyo continuo de la sociedad, tanto a quienes contribuyen económicamente como a quienes ayudan a difundir su labor. La solidaridad no solo implica donaciones, sino también la difusión de su trabajo, vital para concienciar sobre la realidad que enfrentan muchos animales.

Etiquetas: la rioja emergencia animal campaña solidaria rescate de animales participación comunitaria bienestar animal
TL;DR

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