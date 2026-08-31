Lunes, 31 de Agosto 2026
La Rioja

180 docentes de Apoyo a la Inclusión reciben sus haberes en La Rioja

APOS confirmó que 180 de 187 docentes de apoyo a la inclusión ya cobraron sus honorarios, destacando un pago más ágil que otros prestadores. Se otorgó un incremento del 20% en aranceles, asegurando la atención educativa pese a la crisis económica.

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180 docentes de Apoyo a la Inclusión reciben sus haberes en La Rioja
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La obra social provincial APOS emitió un comunicado para aclarar la situación de los pagos a los Docentes de Apoyo a la Inclusión (DAI). Según informaron, 180 de los 187 docentes correspondientes a la liquidación de junio ya han cobrado sus honorarios, mientras que los siete restantes se encuentran en las etapas finales del proceso administrativo.

De los siete profesionales que aún no han recibido su pago, dos comenzarán a cobrar a partir del próximo lunes. Los otros cinco están en proceso de auditoría y revisión de documentación en Tesorería General. APOS destacó que las demoras pueden deberse a inconsistencias en la presentación de la documentación requerida, ya que cada expediente debe pasar por una auditoría rigurosa debido a que se manejan fondos públicos.

Recientemente, se otorgó un aumento del 20% en los aranceles para el sector, lo que busca mejorar la atención y retribución de quienes trabajan en la inclusión educativa. A pesar de las dificultades económicas a nivel nacional y provincial, APOS reafirmó su compromiso de mantener las prestaciones al día y apoyar a la comunidad docente.

Etiquetas: la rioja apos docentes de apoyo a la inclusión pagos educación economía provincial
TL;DR

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