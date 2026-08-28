Sábado, 29 de Agosto 2026
La Rioja

La UOCRA impulsa la minería en La Rioja para enfrentar la crisis laboral del sector

La UOCRA La Rioja capacita a trabajadores de la construcción para integrarse a las empresas mineras, ante la falta de fondos del Gobierno nacional. Con sueldos que pueden alcanzar los 4 millones de pesos, esta iniciativa busca mitigar la crisis de empleo en el sector.

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El gremio de la construcción, UOCRA La Rioja, busca alternativas para mitigar la crisis de ocupación que enfrenta el sector debido a la paralización de la obra pública por parte del Gobierno nacional. En este contexto, se están llevando a cabo capacitaciones para que los trabajadores puedan incorporarse a empresas mineras que desarrollan proyectos en la provincia.

Sebastián Di Fiori, secretario general de UOCRA, se reunió con el intendente Luis Orquera para discutir la formación de trabajadores, especialmente en la zona de Guandacol. Según Di Fiori, las empresas mineras requieren trabajadores capacitados, lo que representa una oportunidad para los obreros de la construcción. Además, destacó que algunos empleados en el sector minero pueden alcanzar sueldos de hasta 4 millones de pesos.

Di Fiori también expresó su preocupación por la falta de avances en las obras nacionales anunciadas para la provincia, indicando que hay incertidumbre respecto a estos proyectos. La UOCRA está trabajando en la preparación de mano de obra local para proyectos mineros que comenzarán en Salta y Catamarca, con la esperanza de que esta formación les permita acceder a futuras oportunidades en la minería en La Rioja.

Etiquetas: la rioja uocra minería capacitación empleo obras públicas
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