Operativo municipal intensifica controles de tránsito por infracciones de semáforos rojos

La implementación de un operativo en 20 intersecciones críticas de La Rioja busca reducir la siniestralidad vial. Las sanciones por cruzar en rojo pueden superar los $220.000.

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Con el objetivo de disminuir la **siniestralidad vial** en La Rioja, la **Subsecretaría de Tránsito y Transporte** implementó un operativo en las intersecciones más críticas de la ciudad. Esta iniciativa se centra en 20 semáforos que presentan los mayores índices de riesgo, de un total de 130 existentes en el área urbana. Durante los controles iniciales, se detectaron cinco vehículos cruzando en rojo en el semáforo de **Alto 24**.

Las sanciones para quienes infrinjan esta norma son severas, comenzando desde **$106.000** en caso de pago voluntario y superando los **$220.000** si se deriva a Rentas, con el monto final a determinar por el **Juzgado de Faltas**. Además, se controlará a todo tipo de vehículos, incluyendo **motocicletas**, y se reforzarán las normas para ciclistas y usuarios de monopatines, quienes deben usar casco.

La titular del área, **Carolina Dáscola**, destacó que esta medida ya muestra resultados y busca crear conciencia sobre la importancia de respetar las señales de tránsito. El operativo es parte de un esfuerzo más amplio para fomentar una cultura de responsabilidad entre conductores y peatones en la ciudad.