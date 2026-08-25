Martes, 25 de Agosto 2026
La Rioja

El regreso de Festipeques en La Rioja atrajo a miles de familias este fin de semana

Más de 10 mil personas disfrutaron de Festipeques en el Parque de la Familia Sur, con juegos, espectáculos y actividades recreativas gratuitas, tras un año de ausencia. La celebración promueve el derecho al juego y busca fortalecer la comunidad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 25 min 1 min de lectura
El regreso de Festipeques en La Rioja atrajo a miles de familias este fin de semana
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Más de 10 mil personas disfrutaron el domingo 23 de agosto de una nueva edición de Festipeques en el Parque de la Familia Sur, una celebración esperada durante el Mes de las Infancias. Este evento, que había estado ausente el año anterior, ofreció juegos, espectáculos y actividades recreativas gratuitas para niños y sus familias, todo financiado con fondos provinciales.

Los asistentes pudieron participar en diversas actividades, incluyendo juegos inflables, pintado de caras y deportes como fútbol tenis y vóley. Además, se habilitó un sector para la primera infancia y se ofrecieron frutas, agua y el clásico chocolate. También se realizaron sorteos, entregando más de 25 bicicletas y otros premios.

El evento contó con la participación de artistas y elencos locales, destacando el trabajo cultural de la provincia. Entre ellos se presentaron Payaluza, los ballets de tango y folclore municipales, y grupos de danza. El ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Alfredo Menem, destacó la importancia de Festipeques como parte de las políticas provinciales “Infancias Cuidadas” y “La Rioja Te Cuida”, asegurando el acceso a espacios de juego y recreación.

Etiquetas: la rioja festipeques gobierno provincial actividades recreativas mes de las infancias cultura local
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5558 articles →

Artículos relacionados

Retiro de vehículos abandonados en la Avenida 30 de Septiembre para agilizar el tránsito

EDELAR limita el pago con Chachos a la Casa Central en La Rioja Capital

Gobierno provincial inicia pago de 50 mil Chachos a beneficiarios rezagados en la Capital

Sismo de 4,3 en La Rioja genera preocupación, pero no hay daños reportados

Chamical celebra su 186° aniversario con la inauguración de una moderna Terminal de Ómnibus

Chamical recibe equipamiento esencial del Gobierno de La Rioja para mejorar servicios municipales

Trabajadores municipales de La Capital celebran el 95% de pago de bonos "Chachos

Chamical avanza con una obra de más de $2.000 millones para su terminal de ómnibus

Chamical celebra la inauguración de su nueva Terminal de Ómnibus tras una fuerte inversión
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar