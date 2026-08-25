El regreso de Festipeques en La Rioja atrajo a miles de familias este fin de semana

Más de 10 mil personas disfrutaron de Festipeques en el Parque de la Familia Sur, con juegos, espectáculos y actividades recreativas gratuitas, tras un año de ausencia. La celebración promueve el derecho al juego y busca fortalecer la comunidad.

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Más de 10 mil personas disfrutaron el domingo 23 de agosto de una nueva edición de Festipeques en el Parque de la Familia Sur, una celebración esperada durante el Mes de las Infancias. Este evento, que había estado ausente el año anterior, ofreció juegos, espectáculos y actividades recreativas gratuitas para niños y sus familias, todo financiado con fondos provinciales.

Los asistentes pudieron participar en diversas actividades, incluyendo juegos inflables, pintado de caras y deportes como fútbol tenis y vóley. Además, se habilitó un sector para la primera infancia y se ofrecieron frutas, agua y el clásico chocolate. También se realizaron sorteos, entregando más de 25 bicicletas y otros premios.

El evento contó con la participación de artistas y elencos locales, destacando el trabajo cultural de la provincia. Entre ellos se presentaron Payaluza, los ballets de tango y folclore municipales, y grupos de danza. El ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Alfredo Menem, destacó la importancia de Festipeques como parte de las políticas provinciales “Infancias Cuidadas” y “La Rioja Te Cuida”, asegurando el acceso a espacios de juego y recreación.