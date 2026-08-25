Accidente de motos en barrio Argentino: dos personas con lesiones leves

Un accidente de tránsito se produjo este martes a la 01.30 horas en la intersección de la avenida San Nicolás de Bari (Este) y la calle Ciudad de Tartagal, en el barrio Argentino. Dos motocicletas colisionaron, lo que obligó a ambos conductores a recibir asistencia médica en el lugar.
Los vehículos involucrados fueron una Honda Twister 250 cc, conducida por González Rubén (31), y una Yamaha New YBR 125 cc, al mando de Díaz Ailen (23). Como resultado del impacto, González sufrió un traumatismo en la rodilla izquierda, mientras que Díaz presentó escoriaciones en las manos. Ambos fueron trasladados para recibir atención médica adecuada.
En la escena, trabajaron efectivos del cuerpo de Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, quienes realizaron labores de asistencia y aseguramiento del lugar. También fueron convocados profesionales del servicio DEM 107 para brindar atención sanitaria. Este incidente resalta la necesidad de reforzar la seguridad vial y se esperan acciones por parte de las autoridades para aumentar la concientización sobre el respeto a las normas de tránsito.