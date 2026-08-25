Martes, 25 de Agosto 2026
Policiales

Accidente de motos en barrio Argentino: dos personas con lesiones leves

Un choque entre dos motocicletas en la intersección de avenida San Nicolás de Bari y Ciudad de Tartagal dejó a ambos conductores con lesiones. La comunidad espera medidas para mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en la ciudad.

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Un accidente de tránsito se produjo este martes a la 01.30 horas en la intersección de la avenida San Nicolás de Bari (Este) y la calle Ciudad de Tartagal, en el barrio Argentino. Dos motocicletas colisionaron, lo que obligó a ambos conductores a recibir asistencia médica en el lugar.

Los vehículos involucrados fueron una Honda Twister 250 cc, conducida por González Rubén (31), y una Yamaha New YBR 125 cc, al mando de Díaz Ailen (23). Como resultado del impacto, González sufrió un traumatismo en la rodilla izquierda, mientras que Díaz presentó escoriaciones en las manos. Ambos fueron trasladados para recibir atención médica adecuada.

En la escena, trabajaron efectivos del cuerpo de Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, quienes realizaron labores de asistencia y aseguramiento del lugar. También fueron convocados profesionales del servicio DEM 107 para brindar atención sanitaria. Este incidente resalta la necesidad de reforzar la seguridad vial y se esperan acciones por parte de las autoridades para aumentar la concientización sobre el respeto a las normas de tránsito.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito motocicletas seguridad vial bomberos voluntarios atención médica
TL;DR

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