Juicio por homicidio en La Rioja: familia de la víctima busca justicia tras el robo fatal

La Cámara Tercera en lo Criminal de La Rioja lleva adelante el juicio por homicidio en ocasión de robo, donde se presentan detalles cruciales sobre la atención médica de la víctima. El hecho ocurrió el 27 de febrero de 2023, en la zona noroeste, implicando a dos acusados en un intento de robo que resultó en lesiones graves. La audiencia continúa con testimonios que podrían definir el futuro de los imputados.

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El juicio por el delito de homicidio en ocasión de robo avanza en la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial en La Rioja. La jueza Dra. Edith Agüero, junto a los vocales jueces Dres. Karina Cabral y Carlos Castellanos, escucharon testimonios de médicos del Instituto InCor que atendieron a la víctima tras el incidente ocurrido el 27 de febrero de 2023.

Durante la jornada, un médico del área de Terapia Intensiva relató que la paciente llegó con un traumatismo grave de cráneo y requería asistencia para mantener la vía aérea. Otro médico, jefe del mismo servicio, recordó el estado crítico de la víctima, quien presentaba un cuadro compatible con bronco-aspiración, lo que llevó a su traslado a la Unidad de Terapia Intensiva.

La acusación detalla que, en el momento del hecho, M. L. B. conducía una motocicleta acompañada por B. Q. J. M., cuando intentaron robar una bandolera de una adolescente de 17 años que viajaba en otra moto. Este caso sigue siendo objeto de análisis por el Tribunal, que evalúa los testimonios presentados.