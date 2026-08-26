Sanagasta avanza en su candidatura para ser uno de los Mejores Pueblos Turísticos 2026

Sanagasta se postula para el programa Best Tourism Villages de la ONU, lo que podría potenciar su infraestructura turística y atraer más visitantes. La comunidad muestra gran entusiasmo por las mejoras proyectadas en el Parque Temático Cueva de las Brujas y la plaza San Martín.

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El intendente de Sanagasta, Luis Flores, se reunió con el gobernador Ricardo Quintela para coordinar los preparativos de la visita de representantes de ONU Turismo, en el contexto de la postulación de la localidad al programa Best Tourism Villages. Durante el encuentro, se discutieron obras para mejorar la infraestructura turística y urbana de la zona.

Flores destacó la importancia de la reunión para definir detalles sobre la visita y avanzar en las obras proyectadas, que incluyen el Parque Temático Cueva de las Brujas y la remodelación integral de la plaza San Martín. El intendente enfatizó el entusiasmo de la comunidad por esta postulación, que representa una oportunidad para consolidar a Sanagasta como un destino turístico destacado en La Rioja.

Entre las mejoras en el parque se prevé la restauración de figuras existentes y la construcción de nuevos balcones y puentes. También se ampliarán los baños públicos y se remodelará la posta del parque. En cuanto a la plaza San Martín, se llevará a cabo una remodelación completa como parte de las acciones del Gobierno provincial para impulsar el crecimiento turístico de la localidad. Estas iniciativas buscan embellecer Sanagasta y fomentar su desarrollo económico a través del turismo.