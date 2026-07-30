Inauguración del parque temático "Memoria y Martirio" generará turismo en La Rioja

El 1 de agosto se inaugurará el parque "Memoria y Martirio" en homenaje al Beato Enrique Angelelli, promoviendo la fe y la historia. Este espacio busca atraer a peregrinos y turistas, combinando educación y reflexión.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El próximo sábado 1 de agosto se inaugurará un parque temático llamado “Memoria y Martirio” en honor al Beato Enrique Angelelli, Obispo de La Rioja, en conmemoración del 50° aniversario de su martirio. Este espacio busca ser un destino de peregrinación y turismo religioso, combinando fe, historia y naturaleza.

La estructura del parque presenta una forma de “M”, simbolizando martirio y memoria, y cuenta con una cruz de 15 metros. Entre sus instalaciones se incluyen un auditorio para más de 70 personas, espacios educativos para niños, y una biblioteca física y digital. También se exhibirán pertenencias y fotografías de Mons. Angelelli, ofreciendo un contexto social y político de su época.

La muerte del obispo ocurrió el 4 de agosto de 1976 durante la dictadura militar en Argentina, en un accidente automovilístico que generó conmoción entre los fieles. Angelelli es recordado no solo por su legado espiritual, sino también por su compromiso con la justicia y la paz. En 2019, fue beatificado junto a otros mártires, en un evento que subraya la importancia de su memoria en la historia religiosa y social del país.