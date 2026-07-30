Sábado, 1 de Agosto 2026
Turismo

Inauguración del parque temático "Memoria y Martirio" generará turismo en La Rioja

El 1 de agosto se inaugurará el parque "Memoria y Martirio" en homenaje al Beato Enrique Angelelli, promoviendo la fe y la historia. Este espacio busca atraer a peregrinos y turistas, combinando educación y reflexión.

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El próximo sábado 1 de agosto se inaugurará un parque temático llamado “Memoria y Martirio” en honor al Beato Enrique Angelelli, Obispo de La Rioja, en conmemoración del 50° aniversario de su martirio. Este espacio busca ser un destino de peregrinación y turismo religioso, combinando fe, historia y naturaleza.

La estructura del parque presenta una forma de “M”, simbolizando martirio y memoria, y cuenta con una cruz de 15 metros. Entre sus instalaciones se incluyen un auditorio para más de 70 personas, espacios educativos para niños, y una biblioteca física y digital. También se exhibirán pertenencias y fotografías de Mons. Angelelli, ofreciendo un contexto social y político de su época.

La muerte del obispo ocurrió el 4 de agosto de 1976 durante la dictadura militar en Argentina, en un accidente automovilístico que generó conmoción entre los fieles. Angelelli es recordado no solo por su legado espiritual, sino también por su compromiso con la justicia y la paz. En 2019, fue beatificado junto a otros mártires, en un evento que subraya la importancia de su memoria en la historia religiosa y social del país.

Etiquetas: la rioja beato enrique angelelli inauguración parque temático memoria martirio
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