Sábado, 1 de Agosto 2026
La Rioja

Trabajadores públicos de La Rioja recibirán sus haberes de julio antes de tiempo

El Gobierno de La Rioja adelantará el pago de haberes de julio para empleados públicos, comenzando el 31 de julio. Esta medida busca apoyar a las familias en un contexto económico difícil y estimular el consumo local.

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El Gobierno de la Provincia ha decidido adelantar el cronograma de pago de los haberes de julio para los trabajadores de la Administración Pública Provincial. Esta medida busca apoyar a las familias riojanas y asegurar el cumplimiento de las obligaciones salariales en un contexto económico complicado.

Los pagos se realizarán en varias fechas: el 31 de julio para salud, policía, servicio penitenciario y función judicial; el 3 de agosto para las regiones Centro y Norte, educación y pensionados; el 5 de agosto para Los Llanos y áreas centrales; y el 6 de agosto para los Valles del Bermejo, Famatina y la Legislatura.

Desde el Ministerio de Hacienda, se enfatizó que esta acción responde al compromiso del gobierno con sus empleados, buscando mitigar los efectos de la crisis económica. Además, se espera que la anticipación de los pagos alivie la carga económica de muchas familias y fomente el consumo local, contribuyendo al desarrollo de la economía provincial.

Este plan refleja la postura activa del gobierno ante las necesidades de la población, asegurando el bienestar de los empleados públicos y promoviendo un dinamismo económico en la región durante el mes de agosto.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial cronograma de pagos administración pública economía salarios
TL;DR

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