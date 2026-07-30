Sábado, 1 de Agosto 2026
Policiales

Defensa argumenta que la muerte de Ilda Goyochea fue un accidente, no un delito

La defensa de Gabriel y Sofía sostiene que la muerte de Ilda Goyochea fue un accidente, tras cuatro horas de declaraciones ante la Justicia. Se esperan nuevos elementos probatorios tras la apertura de teléfonos secuestrados.

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La defensa de Gabriel y Sofía, imputados por la muerte de Ilda Goyochea, afirmó que se trató de un accidente y que sus declaraciones ante la justicia no presentaron contradicciones. La abogada Soledad Varas detalló que los hechos sucedieron durante una reunión en la que Ilda estaba bajo los efectos del alcohol y bailando descalza.

Varas explicó que la caída de Ilda ocurrió al intentar girar alrededor de la mesa, rompiendo tres copas en el proceso. Tras el accidente, fue trasladada de inmediato a un centro de urgencias, conocido como ERI. La defensa también informó que todos los fragmentos de vidrio fueron asegurados como evidencia, y que las manchas de sangre en el lugar corroboran la hipótesis del accidente.

En cuanto a los informes médicos, se destacó que el cuerpo no mostraba signos de violencia y que las lesiones eran compatibles con la versión presentada. Además, se mencionó que las cámaras de seguridad dejaron de grabar una hora antes del suceso. La investigación proseguirá con la apertura de teléfonos secuestrados, lo que podría aportar nuevos elementos a la causa.

Etiquetas: la rioja accidente investigación justicia defensa Ilda Goyochea
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