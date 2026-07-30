Sábado, 1 de Agosto 2026
Deportes

Prohibición de acceso a estadios para hinchas violentos tras incidentes en el Mundial

Hinchas involucrados en disturbios durante el Mundial tendrán prohibición de ingreso a estadios en Argentina. Esta medida busca garantizar la seguridad en los eventos deportivos.

Redacción
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Los hinchas que generaron disturbios durante el Mundial no podrán acceder a los estadios en Argentina. Esta decisión fue anunciada por el Gobierno Nacional, que busca garantizar la seguridad en los eventos deportivos.

La medida se implementará para evitar que situaciones similares ocurran en futuros partidos. Las autoridades han señalado que se tomarán acciones estrictas contra quienes infrinjan esta normativa.

Se espera que esta iniciativa ayude a mantener un ambiente más seguro y controlado en los recintos deportivos del país. La identificación de los infractores se facilitará gracias a una base de datos compartida entre las distintas provincias.

Etiquetas: argentina fútbol disturbios mundial seguridad gobierno nacional
TL;DR

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