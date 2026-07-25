Lanzamiento de la Copa Mundial de Natación de Invierno en Argentina bajo la mirada de Scioli

Scioli anunció la llegada de la Copa Mundial de Natación de Invierno a Argentina, destacando la importancia del evento para el desarrollo deportivo del país.

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Daniel Scioli estuvo presente en el lanzamiento de la Copa Mundial de Natación de Invierno que se llevará a cabo en Argentina. Este evento destaca la importancia del deporte acuático en el país y busca promover la participación de atletas de distintas categorías.

La competencia contará con la participación de nadadores internacionales, lo que contribuirá a elevar el perfil del deporte en el ámbito global. El evento se desarrollará en un ambiente festivo, con actividades programadas para toda la familia.

Scioli enfatizó la necesidad de fomentar el deporte como herramienta de inclusión y desarrollo social, resaltando los beneficios que trae a la comunidad. La Copa promete ser un hito en el calendario deportivo del país.