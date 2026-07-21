Martes, 21 de Julio 2026
Deportes

La Finalissima entre Argentina y España: un choque que promete sorpresas tras el Mundial 2026

Argentina y España podrían enfrentarse nuevamente por la Finalissima en noviembre, tras la cancelación previa del partido por conflictos organizativos. La supercopa se jugaría en Lusail, donde Argentina fue campeón en 2022.

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La posibilidad de un nuevo enfrentamiento entre la Selección argentina y España podría materializarse en noviembre, tras la reciente final del Mundial 2026 donde los europeos se consagraron campeones. El partido, que debía disputarse en marzo en Qatar, fue cancelado debido a conflictos bélicos y a la falta de acuerdo entre las federaciones correspondientes.

El periodista Fernando Czyz informó que las confederaciones están en conversaciones para organizar este encuentro, que se llevaría a cabo en Lusail, la misma sede donde Argentina ganó la Copa del Mundo en 2022. Este duelo representaría una revancha para el último campeón de América, y significaría una última oportunidad para que figuras como Lionel Messi se despidan con un título.

Aunque aún no hay confirmaciones oficiales, se espera que se brinde información sobre el acuerdo en el corto plazo, lo que alimenta las expectativas de los aficionados al fútbol.

Etiquetas: argentina fútbol copa del mundo selección argentina españa supercopa
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