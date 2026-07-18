Domingo, 19 de Julio 2026
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Hinchas argentinos desesperados por entradas: precios exorbitantes para la final ante España

Un hincha argentino en Nueva York vende besos por dólares para reunir 8.000 necesarios para un ticket en la final del Mundial 2026. La reventa supera los 7.000 dólares, desatando una ola de desesperación entre los fanáticos.

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Hinchas argentinos desesperados por entradas: precios exorbitantes para la final ante España
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En Nueva York, un joven argentino se encuentra en medio de Times Square tratando de conseguir dinero para asistir a la final del Mundial 2026, donde se enfrentarán Argentina y España. Con una pancarta que dice "1 dólar = un beso", busca recaudar fondos para un ticket de reventa, cuyo precio mínimo ronda los 7.000 dólares.

La llegada de los hinchas argentinos a la ciudad ha sido masiva, principalmente por tierra, aunque también hay quienes llegaron por avión. Sin embargo, la tormenta eléctrica que afectó la región causó el cierre de los aeropuertos Kennedy y La Guardia, resultando en la cancelación de aproximadamente 500 vuelos.

Los aficionados que han logrado asegurar su entrada comparten sus experiencias, mientras que otros intentan conseguir boletos mediante contactos personales. La reventa ha aumentado considerablemente desde que la selección argentina venció a Inglaterra, con precios que han llegado a los 8.500 dólares en plataformas legales. Comparativamente, una entrada oficial para la final en Qatar costó poco más de 200 dólares.

Etiquetas: estados unidos argentina mundial 2026 reventa entradas nueva york fans argentinas
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