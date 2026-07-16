La inesperada polémica entre Messi y Rice que sacudió el partido ante Argentina

Durante la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, una jugada polémica protagonizada por Declan Rice acaparó la atención. En un momento de tensión, Rice se tapó la boca en medio de una discusión con Lionel Messi, pero ni el árbitro ni el VAR sancionaron su acción, a pesar de la reciente implementación de la "Ley Prestianni", que busca castigar este tipo de gestos.
La nueva normativa, creada por la FIFA y el IFAB, se originó tras un incidente entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior en un partido de Champions League. En este contexto, Messi, aunque pudo haber solicitado la revisión del VAR, decidió no hacerlo. El árbitro Ismail Elfath, cuya actuación fue criticada, tampoco intervino en la jugada que involucró a Rice.
Messi, que guió a la Selección Argentina hacia una nueva final mundialista, reflexionó sobre la importancia de la victoria ante Inglaterra y respondió a quienes lo criticaron en momentos difíciles. Esta semifinal fue otro episodio de un torneo donde la controversia en torno al VAR ha sido recurrente, con antecedentes de expulsiones por infracciones similares en otros partidos.