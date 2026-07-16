Suspensión del programa Volver al Trabajo: 12.000 riojanos se quedan sin apoyo laboral

La apelación del Gobierno nacional frena el pago del programa Volver al Trabajo, afectando a 12.000 beneficiarios en La Rioja y provocando una pérdida de casi 1.000 millones de pesos en la economía provincial. La crisis se profundiza en sectores vulnerables.

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La suspensión del programa Volver al Trabajo afecta a aproximadamente 12.000 titulares en La Rioja, debido a una apelación del Gobierno nacional que ha dejado sin efecto el pago de 78.000 pesos mensuales a los beneficiarios. Arnold Díaz, referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), advirtió que esta decisión judicial podría resultar en una pérdida de cerca de 1.000 millones de pesos para la economía provincial.

La medida se inscribe en un contexto más amplio que impacta a aproximadamente 900.000 trabajadores en todo el país, lo que representa una quita de cerca de 72.000 millones de pesos en circulación. Díaz explicó que la suspensión afectará principalmente el consumo en comercios de barrio, agravando la crisis económica en sectores vulnerables.

El dirigente también destacó que la falta de ingresos podría agravar problemas sociales como la pobreza y la desocupación. Organizaciones sociales de diversas provincias están considerando un plan de lucha que podría incluir movilizaciones y protestas. En La Rioja, se están llevando a cabo reuniones para definir las acciones a seguir en rechazo a esta suspensión.