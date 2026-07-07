Martes, 7 de Julio 2026
Economía

Peñas Negras avanza: nuevos hitos en el proyecto de Sendero Resources en La Rioja

Sendero Resources avanza con el proyecto Peñas Negras, respaldado por el Gobierno de La Rioja. La nueva etapa de exploración genera expectativas de importantes descubrimientos en la cordillera.

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El proyecto Peñas Negras, desarrollado por Sendero Resources, está avanzando con el respaldo del Gobierno de La Rioja, según lo expuesto por Jeremy Gillis, director de Desarrollo Corporativo y Mercados de Capitales de la empresa. Durante su presentación en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), Gillis destacó el potencial geológico de la provincia y las expectativas de nuevos descubrimientos en la próxima etapa de exploración.

En su intervención, Gillis revisó la evolución de Sendero Resources desde su reestructuración, subrayando que, a pesar de los cambios en la dirección empresarial, el valor del recurso geológico se mantiene constante. Resaltó que la reorganización permitió atraer nuevos inversores y fortalecer el desarrollo del proyecto, lo que fue posible gracias al apoyo del gobierno provincial.

El ejecutivo también mencionó la ubicación estratégica de Peñas Negras en el cinturón metalogénico de los Andes, rodeado de importantes proyectos mineros. Este posicionamiento geológico es clave para las expectativas del proyecto, ya que comparte características con otras áreas que han tenido descubrimientos significativos en las últimas décadas. Además, destacó que la evolución del mercado internacional ha mejorado considerablemente las perspectivas económicas del proyecto.

Etiquetas: la rioja sendero resources proyecto peñas negras minería gobierno provincial inversiones
TL;DR

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