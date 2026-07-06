Lunes, 6 de Julio 2026
Policiales

Hombre de 73 años sufre herida grave por un disparo accidental en La Quebrada

Un hombre de 73 años sufrió un disparo accidental en La Quebrada, resultando en una herida grave en la pierna izquierda. La policía investiga las circunstancias del incidente y halló un revólver calibre 38 en el lugar.

Redacción
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Un hombre de 73 años resultó herido tras un disparo accidental en una vivienda ubicada en la intersección de avenida San Francisco y Suipacha, en el barrio La Quebrada. El incidente ocurrió alrededor de las 22:30 del 4 de julio, cuando la Comisaría Cuarta recibió la alerta sobre la lesión.

Al llegar, los efectivos encontraron al hombre inconsciente en una silla de ruedas, con una grave pérdida de sangre en la pierna izquierda. Personal del servicio de emergencias médicas llegó para estabilizarlo y trasladarlo al hospital, donde se diagnosticó una herida por arma de fuego calibre 38, con orificio de entrada y salida en la tibia.

Durante la inspección del domicilio, se hallaron manchas de sangre en diversas áreas y un revólver calibre 38 con seis cartuchos, uno percutado. El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 1 ordenó la inspección ocular y el secuestro del arma, mientras las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del disparo.

Etiquetas: la rioja barrio la quebrada accidente de tránsito armas de fuego seguridad debate social
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