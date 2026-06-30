Martes, 30 de Junio 2026
Policiales

Camioneta robada en Fiambalá: operativo por estafa proveniente de Catamarca

Un operativo conjunto entre Catamarca y La Rioja logró el secuestro de un vehículo en una investigación por estafa, tras una denuncia de un ciudadano. La camioneta está bajo resguardo judicial mientras avanza la causa.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
Camioneta robada en Fiambalá: operativo por estafa proveniente de Catamarca
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un vehículo relacionado con una investigación por presunta estafa fue secuestrado en un operativo conjunto entre personal policial de Catamarca y la Dirección General de Investigaciones de La Rioja. El procedimiento se llevó a cabo en la ciudad de Fiambalá en cumplimiento de una medida judicial solicitada por la División Delitos Económicos.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por un ciudadano llamado Zárate, quien acusó a un individuo de apellido Araya de cometer el delito. Gracias a un trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad de ambas provincias, se logró localizar y secuestrar el rodado implicado en la maniobra delictiva.

La camioneta se encuentra actualmente bajo custodia en la sede policial de la jurisdicción, a disposición de la autoridad judicial que determinará los siguientes pasos en el proceso. Se anticipa que en los próximos días se incorporen nuevos elementos a la causa mientras prosigue la investigación.

Este caso resalta la relevancia de la colaboración entre diferentes fuerzas de seguridad y la importancia de mantener informada a la comunidad sobre acciones que se realizan para garantizar su bienestar.

Etiquetas: catamarca la rioja estafa procedimiento policial investigación fuerzas de seguridad
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4607 articles →

Artículos relacionados

Ulapes se moviliza por justicia: vecinos exigen respuestas ante denuncias de abuso policial

Agresión familiar en barrio Dorado Sur: joven prófugo tras atacar a su madre y abuela

Alcohol al volante: dos menores heridos en Anguinán tras un accidente

Investigación por apremios ilegales: allanamiento en la Comisaría de Ulapes

Vandalismo afecta el transporte público: Chilecito sin servicios de Rioja Bus

Accidente en Ruta Nacional 76: conductor herido al chocar con ganado suelto

Agresión en barrio Santa Celia: mujer utiliza botella contra su expareja

Hombre enfrenta cargos por amenazar a bomberos en La Rioja con cuchillos

Pasajeros de Rioja Bus a salvo tras ataque a colectivo en Chilecito
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar