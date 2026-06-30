Camioneta robada en Fiambalá: operativo por estafa proveniente de Catamarca

Un vehículo relacionado con una investigación por presunta estafa fue secuestrado en un operativo conjunto entre personal policial de Catamarca y la Dirección General de Investigaciones de La Rioja. El procedimiento se llevó a cabo en la ciudad de Fiambalá en cumplimiento de una medida judicial solicitada por la División Delitos Económicos.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por un ciudadano llamado Zárate, quien acusó a un individuo de apellido Araya de cometer el delito. Gracias a un trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad de ambas provincias, se logró localizar y secuestrar el rodado implicado en la maniobra delictiva.
La camioneta se encuentra actualmente bajo custodia en la sede policial de la jurisdicción, a disposición de la autoridad judicial que determinará los siguientes pasos en el proceso. Se anticipa que en los próximos días se incorporen nuevos elementos a la causa mientras prosigue la investigación.
Este caso resalta la relevancia de la colaboración entre diferentes fuerzas de seguridad y la importancia de mantener informada a la comunidad sobre acciones que se realizan para garantizar su bienestar.