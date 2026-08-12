Miércoles, 12 de Agosto 2026
Policiales

Derrame de combustible provoca accidente en barrio Matadero: dos heridos

Dos hombres resultaron heridos tras caer de una motocicleta en la intersección de Carmelo Valdez y Monteagudo, debido a un derrame de combustible. La emergencia fue atendida por Bomberos y el servicio de emergencias.

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Este miércoles por la mañana, dos hombres resultaron heridos en un accidente de tránsito en la zona sur de la Capital. El incidente ocurrió alrededor de las 09:20 horas en la intersección de Carmelo Valdez y Monteagudo, cerca de los semáforos del barrio Matadero.

Los involucrados, identificados como Sergio Díaz de 35 años y Jorge Farías de 55, cayeron de una motocicleta Honda XTZ 125 cc tras derrapar sobre una mancha de combustible en la calzada. Como resultado del impacto, Farías sufrió traumatismos en ambos miembros inferiores y en el brazo derecho, mientras que Díaz presentó lesiones en el brazo y la pierna, además de escoriaciones leves.

En el lugar, intervinieron inicialmente Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, quienes realizaron tareas de contención y evaluación. Posteriormente, llegaron profesionales del servicio de emergencias DEM 107 para una nueva valoración médica de los heridos. Además, personal de la Policía de la Provincia se encargó de asegurar el área y regular el tránsito.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito siniestro vial bomberos voluntarios policía de la provincia matadero
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