Miércoles, 12 de Agosto 2026
Policiales

Operativo antidrogas en La Rioja: dos detenidos y drogas incautadas en el barrio Norte

Personal de la Dirección General de Prevención e Investigación del Narcotráfico detuvo a dos hombres y secuestró sustancias ilegales tras un operativo en el que se utilizó un can detector. La investigación avanza con la colaboración de la Justicia.

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Redacción Equipo Editorial
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Operativo antidrogas en La Rioja: dos detenidos y drogas incautadas en el barrio Norte
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La Dirección General de Prevención e Investigación del Narcotráfico llevó a cabo un operativo que resultó en la detención de dos hombres y el secuestro de sustancias prohibidas. Este procedimiento se inició gracias a un trabajo de inteligencia que permitió a los investigadores identificar y seguir a los sospechosos.

Durante la intervención, se interceptó un vehículo utilitario y se realizó una requisa exhaustiva. Un perro detector de estupefacientes fue fundamental para encontrar una mochila que contenía las sustancias ilegales. Los detenidos, mayores de edad, fueron trasladados a la Alcaidía Policial y quedarán a disposición de la Justicia bajo la supervisión del Juzgado Federal correspondiente.

Además, un tercer involucrado fue llevado para prestar declaración testimonial, lo que es esencial para avanzar en la investigación. Las autoridades locales subrayaron la importancia de la colaboración entre distintos organismos de seguridad para combatir el narcotráfico y sus redes operativas, contribuyendo así a un entorno más seguro.

La comunidad espera que se mantenga el compromiso de las fuerzas de seguridad en esta lucha, resaltando la necesidad de estrategias efectivas y atención constante para abordar el problema del narcotráfico de manera integral.

Etiquetas: argentina narcotráfico detenciones investigación seguridad justicia
TL;DR

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