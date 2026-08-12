La Rioja lanza iniciativa para promover hábitos saludables entre los niños

El Gobierno de La Rioja impulsa una iniciativa para mejorar la nutrición infantil mediante la colaboración entre familias, escuelas y equipos de salud. Un conversatorio reciente abordó desafíos actuales y estrategias integrales, destacando la importancia de capacitar a los profesionales y promover hábitos saludables en las infancias. La actividad, que incluyó participación virtual de expertos de distintas zonas sanitarias, busca fortalecer herramientas para prevenir enfermedades desde la niñez.

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El Gobierno de La Rioja está implementando una iniciativa para fomentar hábitos saludables en la infancia, que reúne a familias, escuelas, equipos de salud y comunidades. En este marco, se realizó un conversatorio centrado en los desafíos de la nutrición infantil, organizado por la Mesa Provincial de Entornos Saludables en las Infancias.

El evento, titulado “El rol de la nutrición en las infancias: desafíos actuales y abordaje integral”, convocó a profesionales de la nutrición y equipos de cuidado infantil. La actividad se llevó a cabo presencialmente para integrantes de la Zona Sanitaria I, y contó con la participación virtual de expertos de otras zonas sanitarias, abarcando así todo el territorio provincial. Esta reunión coincide con la celebración del Día de las y los Nutricionistas.

La apertura estuvo a cargo de Romina Cuello, coordinadora de la Unidad Coordinadora del Plan Provincial de Salud, quien enfatizó la relevancia de capacitar a los equipos de trabajo en los distintos territorios. Cuello destacó que el enfoque en la nutrición infantil debe ser integral y requiere la colaboración de diversas áreas del Gobierno provincial. En este sentido, se subrayó la importancia de involucrar a familias y docentes en la prevención del sobrepeso y la obesidad, y de contar con indicadores que orienten las intervenciones adecuadas.

El ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Alfredo Menem, también habló sobre la necesidad de visibilizar el trabajo de la Mesa Provincial y de formar a las comunidades en entornos saludables, especialmente en el contexto de dificultades económicas que enfrentan muchos hogares.