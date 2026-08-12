Miércoles, 12 de Agosto 2026
Salud

La Rioja lanza iniciativa para promover hábitos saludables entre los niños

El Gobierno de La Rioja impulsa una iniciativa para mejorar la nutrición infantil mediante la colaboración entre familias, escuelas y equipos de salud. Un conversatorio reciente abordó desafíos actuales y estrategias integrales, destacando la importancia de capacitar a los profesionales y promover hábitos saludables en las infancias. La actividad, que incluyó participación virtual de expertos de distintas zonas sanitarias, busca fortalecer herramientas para prevenir enfermedades desde la niñez.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura
La Rioja lanza iniciativa para promover hábitos saludables entre los niños
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Gobierno de La Rioja está implementando una iniciativa para fomentar hábitos saludables en la infancia, que reúne a familias, escuelas, equipos de salud y comunidades. En este marco, se realizó un conversatorio centrado en los desafíos de la nutrición infantil, organizado por la Mesa Provincial de Entornos Saludables en las Infancias.

El evento, titulado “El rol de la nutrición en las infancias: desafíos actuales y abordaje integral”, convocó a profesionales de la nutrición y equipos de cuidado infantil. La actividad se llevó a cabo presencialmente para integrantes de la Zona Sanitaria I, y contó con la participación virtual de expertos de otras zonas sanitarias, abarcando así todo el territorio provincial. Esta reunión coincide con la celebración del Día de las y los Nutricionistas.

La apertura estuvo a cargo de Romina Cuello, coordinadora de la Unidad Coordinadora del Plan Provincial de Salud, quien enfatizó la relevancia de capacitar a los equipos de trabajo en los distintos territorios. Cuello destacó que el enfoque en la nutrición infantil debe ser integral y requiere la colaboración de diversas áreas del Gobierno provincial. En este sentido, se subrayó la importancia de involucrar a familias y docentes en la prevención del sobrepeso y la obesidad, y de contar con indicadores que orienten las intervenciones adecuadas.

El ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Alfredo Menem, también habló sobre la necesidad de visibilizar el trabajo de la Mesa Provincial y de formar a las comunidades en entornos saludables, especialmente en el contexto de dificultades económicas que enfrentan muchos hogares.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial nutrición infantil hábitos saludables mesa provincial de entornos saludables prevención de enfermedades
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5361 articles →

Artículos relacionados

Estudiantes de Capital se benefician con el programa 'Activá tu Escudo' para vacunación escolar

Muerte de recién nacida en el Hospital de la Madre y el Niño genera preocupación y reclamos en la comunidad

Estudiantes de La Rioja se preparan para el operativo de vacunación escolar masivo

Entregan Carnets de Manipulación Segura de Alimentos: un paso vital para la salud pública en La Rioja

La Rioja celebra un notable aumento en lactancia materna exclusiva con un 48,8%

Bebé recuperado en Chilecito tras luchar contra la adicción a la cocaína

ANMAT retira laxantes con fenolftaleína por riesgos a la salud pública

Preocupante aumento de intoxicaciones en niños y adolescentes en La Rioja

Aumento alarmante de intoxicaciones en menores: ¿qué medidas se tomarán?
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar