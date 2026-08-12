Quintela advierte sobre el peligro del industricidio en La Rioja ante el modelo de Milei

Ricardo Quintela cuestionó la gestión nacional, señalando que beneficia a empresas energéticas y financieras mientras La Rioja enfrenta un industricidio y crisis laboral. Subrayó la necesidad de un modelo económico que promueva el desarrollo local y oportunidades equitativas.

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El gobernador Ricardo Quintela criticó la orientación económica del Gobierno nacional, señalando que las empresas energéticas y el sector financiero son los principales beneficiarios de la actual gestión. Quintela advirtió sobre el fenómeno del industricidio y la pérdida de empleos, resaltando que el crecimiento económico no se traduce en generación de puestos de trabajo en La Rioja.

El mandatario recordó que la provincia ha enfrentado situaciones similares en su historia, especialmente durante periodos de apertura de importaciones, las cuales no han aportado beneficios significativos a la comunidad. Según sus declaraciones, estos modelos económicos han intensificado la crisis laboral, creando un círculo vicioso que afecta a los ciudadanos.

Sobre la actividad minera, Quintela aclaró que su gestión no se opone a su desarrollo, siempre que esté orientado hacia un crecimiento genuino y la inclusión social. Además, destacó la importancia de reconfigurar la estructura económica del país para generar oportunidades laborales equitativas en cada provincia, considerando las particularidades de cada región.

El gobernador también subrayó la necesidad de un diálogo constructivo entre el gobierno provincial y el nacional para establecer políticas que beneficien a todos los sectores. Concluyó reafirmando su compromiso con un desarrollo inclusivo y equitativo, donde cada ciudadano de La Rioja tenga acceso a oportunidades laborales dignas.