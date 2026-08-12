Miércoles, 12 de Agosto 2026
La Rioja

Estudiantes de La Rioja se benefician con el programa 'Ideas que Valen +' de Banco Rioja

El certamen "Ideas que Valen +" invita a estudiantes de 4° año de secundarias de La Rioja a desarrollar proyectos de educación financiera. La inscripción es gratuita y cierra el 20 de agosto. Premios incluyen buzos para el curso ganador. Participa y transforma tu comunidad.

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Redacción Equipo Editorial
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Estudiantes de La Rioja se benefician con el programa 'Ideas que Valen +' de Banco Rioja
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El programa «Ideas que Valen +» fue lanzado por el Banco Rioja junto al Ministerio de Educación de La Rioja, orientado a estudiantes de 4° año de escuelas secundarias. La iniciativa busca motivar el desarrollo de proyectos de educación financiera que generen un impacto positivo en las comunidades. Los alumnos tienen plazo hasta el 20 de agosto para inscribirse de manera gratuita en esta propuesta provincial.

Los grupos que participen recibirán apoyo técnico virtual durante el proceso de elaboración de sus proyectos, asegurando que sean innovadores y respondan a las necesidades de sus comunidades. Las fechas importantes incluyen el cierre de inscripciones el 20 de agosto de 2026, la entrega de proyectos el 20 de septiembre de 2026 y la defensa final el 5 de octubre de 2026, en coincidencia con el Día Mundial de la Educación Financiera.

Los proyectos ganadores recibirán premios que beneficiarán a todo el curso: el primer puesto obtendrá buzos de promoción, mientras que el segundo lugar recibirá mochilas para cada integrante del equipo. La inscripción debe realizarse obligatoriamente por un docente en representación del curso a través de la página bancorioja.com.ar/ideas-que-valen.

Etiquetas: la rioja educación financiera banco rioja proyectos estudiantiles inscripción gratuita comunidad
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