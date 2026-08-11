Miércoles, 12 de Agosto 2026
La Rioja

Más de mil comercios de La Rioja se suman al bono "Chachos" para facilitar compras

La moneda Chacho, con más de mil comercios adheridos en La Rioja, permite el pago de impuestos y servicios. Su aceptación crece en localidades como Chilecito y Sanagasta.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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La aceptación de los Chachos, la moneda destinada a la cancelación de deudas en La Rioja, sigue creciendo en el territorio provincial. Carlos Nardillo, asesor del Ministerio de Hacienda, informó que más de mil comercios se han adherido al sistema durante el año actual, abarcando desde almacenes y kioscos hasta estaciones de servicio en diversas localidades, incluyendo Chilecito y Sanagasta.

El sistema mantiene una paridad de 1 Chacho por 1 Peso, con billetes en denominaciones de 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 y 50.000 unidades. Estos billetes pueden utilizarse para pagar impuestos provinciales, tasas municipales y servicios como la electricidad, con plazos de pago del 1 al 15 de cada mes. La adhesión a este sistema no es obligatoria, y los comercios interesados solo necesitan contar con CUIT y razón social.

Las autoridades han destacado que serán estrictas frente a cualquier irregularidad en la aceptación de esta moneda. En caso de sobrecargos indebidos al utilizar Chachos, se habilitaron canales de denuncia, como la Defensa del Consumidor al teléfono 4453071 y el correo electrónico [email protected]. La implementación de los Chachos busca no solo facilitar transacciones, sino también impulsar la economía provincial en un contexto de restricciones en opciones de pago.

Etiquetas: la rioja chachos economía provincial comercio local gobierno provincial aceptación de moneda
TL;DR

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