Miércoles, 12 de Agosto 2026
Deportes

El Tiro Federal La Rioja se destaca en el torneo de campo "Caudillos Riojanos

El torneo “Caudillos Riojanos de Campo” reunió a 13 categorías de arqueros en el Tiro Federal La Rioja, destacando el crecimiento de la arquería en la provincia. La jornada fue un éxito de participación y camaradería.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El torneo “Caudillos Riojanos de Campo” se llevó a cabo el domingo en el Tiro Federal La Rioja, destacándose por su gran jerarquía deportiva y la participación de arqueros de diversas instituciones. Esta competencia refleja el crecimiento de la arquería en la provincia, al reunir a deportistas de diferentes niveles y edades en un ambiente de camaradería y espíritu deportivo.

Durante el evento, se realizaron enfrentamientos en 13 categorías, poniendo a prueba la precisión y la capacidad de adaptación de los arqueros ante un desafiante recorrido. Momentos destacados incluyeron el debut de Cristian Bizzotto en la categoría Promocional, así como los pases de categoría de Lucía Vergel y Alicia Sosa, quienes avanzan en su evolución deportiva.

Las instancias eliminatorias en las categorías de Recurvo Masculino y Longbow Masculino generaron encuentros intensos, manteniendo la expectación hasta los últimos disparos. El evento no solo subrayó la importancia de la precisión, sino también la necesidad de interpretar el terreno y tomar decisiones bajo presión, lo que convirtió al torneo en una experiencia emocionante para todos los participantes.

El Tiro Federal La Rioja agradeció el compromiso de participantes, jueces, colaboradores y familias, quienes contribuyeron al éxito de la jornada, celebrando un clima de respeto y compañerismo entre los deportistas.

Etiquetas: la rioja tiro federal caudillos riojanos arquería deportes competencia
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