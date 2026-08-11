Martes, 11 de Agosto 2026
La Rioja

Los "Chachos" comenzarán a cobrarse el lunes 17: ¿qué deben saber los beneficiarios?

El pago de los bonos de cancelación de deuda comenzará el lunes 17 en toda la provincia, extendiéndose hasta el viernes 21 según la terminación del DNI. Se habilitarán nueve puntos de pago en la Capital para facilitar el proceso. Se espera que más de 850 comercios acepten estos bonos, que podrán utilizarse para abonar servicios e impuestos.

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Los "Chachos" comenzarán a cobrarse el lunes 17: ¿qué deben saber los beneficiarios?
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El pago de los bonos de cancelación de deuda, conocidos como «Chachos», comenzará el lunes 17 y se extenderá hasta el viernes 21 de este mes. Este proceso abarcará tanto al personal de planta como a los trabajadores vinculados al Estado, incluyendo a quienes se encuentran en la Capital y en el interior, donde se utilizarán comisiones de pago.

La modalidad de pago se organizará según la terminación del DNI. El lunes recibirán su pago los beneficiarios con terminaciones 0 y 1, mientras que el resto será atendido entre el martes y el jueves. El viernes 21 se llevarán a cabo los pagos para quienes tengan terminaciones 8 y 9.

El Ministerio de Hacienda se encargará de gestionar directamente los pagos para varias reparticiones debido al número de trabajadores involucrados. Se habilitarán nueve puntos de pago en la Capital, incluyendo lugares como el CEPAR Norte y el Polideportivo Menem, para facilitar la atención a los beneficiarios.

Los «Chachos» podrán ser utilizados para el pago de diversos servicios, incluyendo energía eléctrica y tasas municipales. Además, se confirmó que el rescate de los bonos se realizará dos veces al mes, permitiendo que aquellos que no puedan cobrar en agosto lo hagan en el mes siguiente.

Etiquetas: la rioja bonos de cancelación pago de deuda gobierno provincial ministerio de hacienda trabajadores estatales
TL;DR

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