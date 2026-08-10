Comercios de La Rioja se preparan para recibir Chachos y fomentar el consumo local

Más de 840 comercios en La Rioja, incluyendo localidades como Chilecito y Famatina, aceptan los Chachos, equivalentes a pesos, impulsando la economía local con una inyección de 4 mil millones.

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La red de comercios que aceptan los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE) en La Rioja ha crecido, superando los 840 establecimientos en la capital y localidades como Chilecito, Villa Unión y Famatina. Esta expansión permitirá a los beneficiarios utilizar los Chachos para adquirir productos y servicios en diversos rubros, desde alimentos hasta materiales de construcción.

El Gobierno de La Rioja destacó que la variedad de comercios incluye supermercados, farmacias, carnicerías y restaurantes, facilitando así el acceso a recursos en las comunidades y buscando estimular las economías regionales. La red tiene como objetivo que los Chachos se utilicen en las propias comunidades, fomentando el movimiento económico local.

Se estima que esta iniciativa inyectará alrededor de 4 mil millones de pesos al circuito económico provincial, beneficiando a aproximadamente 80 mil personas de la Administración Pública Provincial mediante una ayuda extraordinaria de 50 mil Chachos cada uno. El Gobierno provincial continuará trabajando para sumar más comercios a la red, asegurando así un impacto positivo en los ingresos familiares y en la actividad comercial.