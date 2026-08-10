Lunes, 10 de Agosto 2026
La Rioja

Avances en el mantenimiento de rutas provinciales para mejorar la seguridad vial en La Rioja

Vialidad Provincial realiza un operativo de mantenimiento en La Rioja, mejorando caminos y accesos en varios departamentos. Las tareas incluyen enripiado y limpieza, buscando fortalecer la seguridad vial y la conectividad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Las cuadrillas de Vialidad Provincial están realizando un operativo de mantenimiento en la red vial de La Rioja, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y la seguridad vial. Estas tareas incluyen conservación, perfilado, enripiado y limpieza de banquinas, además de la recuperación de caminos rurales en diferentes departamentos.

En la ciudad Capital, las intervenciones se concentraron en la Ruta Provincial Nº 25, donde se llevaron a cabo trabajos desde la intersección con la Ruta Nacional Nº 38 hasta la localidad de Promas. También se está abasteciendo de áridos para las obras en marcha desde una cantera situada en el kilómetro 2 de la misma ruta.

En el departamento Independencia, se realizaron reparaciones y limpieza en los accesos a La Torre, Cerro Blanco, Loma Blanca y Salinas de Bustos. Además, en el departamento Ángel Vicente Peñaloza, se trabajó en el acondicionamiento del predio de la Ermita de Monseñor Enrique Angelelli.

Otras tareas se llevaron a cabo en corredores provinciales, incluyendo la ex Ruta Provincial Nº 25, que conecta Chamical con varias localidades, y en la Ruta Provincial Nº 28, donde se colaboró en el relleno de una cancha de fútbol. Además, se limpiaron accesos en rutas como la Nº 36, Nº 31, Nº 30, y sectores como La Maruja y Cortaderas.

Etiquetas: la rioja vialidad provincial mantenimiento de caminos conservación seguridad vial tránsito
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