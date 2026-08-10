Lunes, 10 de Agosto 2026
Salud

Entregan Carnets de Manipulación Segura de Alimentos: un paso vital para la salud pública en La Rioja

Dieciocho estudiantes del Colegio Provincial N.º 11 recibieron su Carnet de Manipulación Segura de Alimentos, una certificación que facilita su inserción laboral en el sector alimenticio. Esta iniciativa del Ministerio de Salud busca promover prácticas seguras y prevenir enfermedades alimentarias, fortaleciendo así la formación de jóvenes en la provincia.

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Entregan Carnets de Manipulación Segura de Alimentos: un paso vital para la salud pública en La Rioja
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Dieciocho estudiantes del Colegio Provincial N.º 11 recibieron este miércoles el Carnet de Manipulación Segura de Alimentos, un requisito del Código Alimentario Argentino para quienes deseen trabajar en el sector alimenticio. Esta certificación oficial no solo valida sus conocimientos en Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos, sino que también amplía sus oportunidades laborales.

El ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, enfatizó la importancia de proporcionar formación a los jóvenes para su desarrollo personal y profesional. Destacó que la capacitación en manipulación segura de alimentos es fundamental para prevenir enfermedades y proteger la salud pública. Además, mencionó que el trabajo conjunto entre diversas áreas del Estado es clave para el éxito de estas iniciativas.

El director de Seguridad Alimentaria, Esteban Giovanini, agregó que este programa de capacitación se lleva a cabo durante todo el año, beneficiando a estudiantes y a la comunidad en general. La entrega de estos carnets representa un avance significativo en la formación de los futuros manipuladores de alimentos.

Etiquetas: argentina manipulación de alimentos salud pública empleo juvenil formación profesional
TL;DR

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