Feriado provincial: APOS suspende atención y afecta a beneficiarios en La Rioja

El 4 de agosto, APOS suspenderá su atención en la mayoría de sus delegaciones por el feriado provincial en conmemoración a Monseñor Angelelli. Solo Córdoba tendrá guardia mínima para emergencias.

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El 4 de agosto, la Administración Provincial de Obra Social (APOS) suspenderá la atención al público en su Casa Central, así como en la Delegación Buenos Aires y otras del interior, debido al feriado provincial por el 50° aniversario del martirio de Monseñor Enrique Angelelli.

A pesar de esta medida, la Delegación Córdoba mantendrá una guardia mínima para atender situaciones urgentes. APOS también recordó a sus afiliados que podrán realizar consultas y gestiones a través de sus canales digitales, lo que les permitirá continuar con trámites sin necesidad de desplazarse.

Una vez finalizado el feriado, se reanudará la atención habitual, asegurando que los afiliados no enfrenten inconvenientes prolongados en su atención de salud. Estas acciones son parte de un esfuerzo por honrar la memoria de figuras importantes en la historia de la provincia.