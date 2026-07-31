José Rigacci toma las riendas de AProSLaR en un momento clave para los trabajadores

Cerca del 25% de los profesionales de la salud votaron en las elecciones de AProSLaR, donde José Rigacci fue elegido como nuevo Secretario General. Este proceso renovará el compromiso por una Salud Digna en La Rioja.

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Las elecciones para la renovación de la comisión directiva de la Asociación de Profesionales de la Salud de La Rioja (AProSLaR) se llevaron a cabo en hospitales y centros de atención primaria de la provincia, logrando una participación cercana al 25% del padrón habilitado. Este proceso democrático fue destacado por los profesionales sanitarios, quienes reafirmaron su compromiso gremial al acercarse a las urnas desde temprano.

El gremio subrayó la importancia de estas elecciones para fortalecer la lucha histórica por una Salud Digna, que asegure derechos tanto para los trabajadores como para la ciudadanía en general. En su balance, enfatizaron la necesidad de "jamás bajar los brazos" y de hacer historia, reconociendo los desafíos del sector.

Tras el recuento de votos, se eligió a la nueva conducción del sindicato, que estará encabezada por el odontólogo José Rigacci, un militante con amplia trayectoria gremial. Rigacci asumirá su rol como Secretario General con el mismo compromiso que ha caracterizado su labor en el ámbito de la salud.