Denuncia penal por incendio en Guanchín: Gobierno provincial busca justicia y responsables

El Gobierno de La Rioja denunció penalmente el incendio en Guanchín, Chilecito, buscando identificar a los responsables. La comunidad local colabora activamente en las tareas de contención y apoyo.

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El Gobierno de La Rioja ha presentado una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal para investigar el origen del incendio que ha afectado a la zona serrana de Guanchín, en el departamento Chilecito. Esta acción busca identificar a los responsables del siniestro, que ha causado daños significativos en la vegetación y ha puesto en riesgo la vida de quienes combaten el fuego.

El secretario de Ambiente, Santiago Azulay, expresó su indignación por lo ocurrido y destacó la importancia de que la justicia actúe con severidad. Azulay subrayó que la irresponsabilidad detrás de este tipo de incidentes no puede quedar sin castigo, ya que se han visto afectadas miles de hectáreas, animales y propiedades.

La situación ha requerido un amplio despliegue de recursos para combatir las llamas, con la participación de brigadistas provinciales, bomberos voluntarios y personal de Defensa Civil. Además, se ha recibido un notable apoyo de la comunidad local, que ha colaborado con alimentos y asistencia logística para los equipos de emergencia.

Desde el Ejecutivo provincial, se espera que las investigaciones judiciales esclarezcan cómo se inició el fuego y permitan aplicar sanciones ejemplares, con el objetivo de evitar que incidentes similares ocurran en el futuro.