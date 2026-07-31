Baqueanos y vecinos se unen para apoyar a bomberos ante incendio en Guanchín

El incendio forestal en la zona serrana de Guanchín ha generado una notable respuesta solidaria por parte de la comunidad chileciteña. La colaboración de los vecinos y baqueanos es fundamental para apoyar a los cuerpos de seguridad y emergencia que trabajan en condiciones difíciles para controlar las llamas.
Los bomberos voluntarios, brigadistas y personal especializado enfrentan el fuego en un terreno complicado, mientras que los baqueanos, con su conocimiento del área, ayudan a orientar a los equipos de emergencia hacia las rutas más seguras. Además, familias y comerciantes locales están organizando la recolección de insumos esenciales como agua mineral, bebidas isotónicas y alimentos energéticos para los combatientes que pasan largas horas en la línea de fuego.
Las labores de contención se llevan a cabo en un contexto adverso, con características geográficas que complican la situación. Los organismos de emergencia han resaltado el importante respaldo logístico y humano que ofrece la ciudadanía, lo cual es crucial para complementar el esfuerzo técnico en el terreno y lograr el control definitivo del incendio.