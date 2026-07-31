Incendio en Chilecito: vecinos preocupados por el 30% aún activo del fuego

El incendio en Chilecito está contenido en un 70%, según el ministro de Seguridad, Miguel Ángel Zárate. La colaboración entre fuerzas locales y de San Juan es crucial para manejar la situación.

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El ministro de Seguridad, Miguel Ángel Zárate, brindó información sobre el despliegue operativo tras un accidente aéreo en la zona límite con San Juan, donde fallecieron siete personas. La aeronave transportaba a cuatro efectivos policiales y a dos miembros del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, quienes se dirigían a Chilecito para colaborar en las tareas contra incendios.

Zárate explicó que se estableció comunicación inmediata con las fuerzas de seguridad de San Juan para ofrecer asistencia. Ante las dificultades geográficas del lugar del siniestro, se envió un grupo de cinco efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales (CAPE) de la provincia, equipados para las operaciones de rescate. El grupo partió a las 3 de la mañana con herramientas de corte y una unidad 4x4.

En relación a los incendios forestales en Chilecito, el ministro informó que el fuego está contenido en un 70%. Aunque no hay riesgo inmediato para la población, las condiciones climáticas podrían reactivar focos ígnicos, por lo que las labores de control continúan. Zárate destacó la colaboración entre bomberos, brigadistas y personal de Defensa Civil, y se espera lograr el control definitivo en las próximas horas.