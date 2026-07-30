Sábado, 1 de Agosto 2026
La Rioja

La Rioja avanza en protección infantil: convenio con UNICEF para la infancia provincial

El convenio firmado entre el gobernador Ricardo Quintela, UNICEF Argentina y la Defensoría Nacional busca capacitar equipos técnicos en seis departamentos, abarcando el 85% de la población infantil. Esta iniciativa fortalecerá el sistema de protección de derechos de niños y adolescentes en La Rioja, impulsando políticas públicas más eficaces.

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La Rioja avanza en protección infantil: convenio con UNICEF para la infancia provincial
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El gobernador Ricardo Quintela firmó un convenio de cooperación con UNICEF Argentina y la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para fortalecer el sistema de protección integral de derechos de infancias y adolescencias en La Rioja. Este acuerdo permitirá la capacitación de equipos técnicos y el desarrollo de políticas públicas más efectivas.

La iniciativa, que se implementará en seis departamentos que concentran el 85% de la población infantil, es parte del programa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA). Las actividades incluirán diagnósticos sobre la realidad local y asistencia técnica para diseñar programas específicos.

Durante la firma, Quintela destacó la importancia de la capacitación para mejorar la respuesta del Estado ante los problemas que afectan a la infancia. También enfatizó la necesidad de priorizar la atención a los sectores más vulnerables, como los niños y las personas mayores, y defendió las políticas sociales dirigidas a quienes más lo necesitan.

El gobernador rechazó las críticas hacia el apoyo estatal, argumentando que no hay vergüenza en ayudar a los que requieren asistencia, y subrayó que la inversión en la niñez es fundamental para reducir desigualdades en las oportunidades de desarrollo.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela unicef argentina derechos de la niñez políticas públicas capacitación
TL;DR

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