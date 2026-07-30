Sábado, 1 de Agosto 2026
Policiales

Policía de La Rioja participa en operativo de rescate tras accidente aéreo en Ischigualasto

Un equipo del Departamento Especial C.A.P.E. de la Policía de La Rioja colabora en el rescate tras un accidente aéreo en el Parque Provincial Ischigualasto, San Juan. El operativo enfrenta desafíos logísticos y geográficos significativos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
Policía de La Rioja participa en operativo de rescate tras accidente aéreo en Ischigualasto
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un equipo del Departamento Especial C.A.P.E. de la Policía de La Rioja se trasladó al Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan, para participar en las labores de rescate tras un accidente aéreo. El operativo, iniciado a las 03:10 de este jueves, enfrenta desafíos logísticos significativos debido a las complicadas condiciones geográficas del área.

Las autoridades policiales han diseñado una estrategia que incluye el uso de unidades 4×4, que alcanzan un punto a unos 8 kilómetros del sitio del accidente. Desde allí, los efectivos deben avanzar a pie durante aproximadamente 5 horas por un terreno difícil para llegar al helicóptero siniestrado.

Una vez en la ubicación del siniestro, la misión del personal será asegurar el perímetro y facilitar el trabajo de la Policía Científica en la recolección de evidencias. Además, se organizará un operativo para la extracción de los cuerpos, utilizando postas sobre el terreno, según la disponibilidad de equipos y personal. La Dirección General de Cuerpos Especiales comunicará actualizaciones a medida que avance la operación.

Etiquetas: la rioja parque provincial ischigualasto accidente aéreo rescate policía san juan
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5130 articles →

Artículos relacionados

Accidente en La Rioja: dos motociclistas sufren heridas en choque en Oyola y Corzo

Accidente en la Capital: grave colisión entre camioneta y moto deja dos heridos

Marcha de familiares de detenidos por el caso Ilda Goyochea generará protestas en La Rioja

Denuncia penal por incendio en Guanchín: Gobierno provincial busca justicia y responsables

Rescate en Valle Fértil: confirma hallazgo de cuerpos tras trágico accidente aéreo

Marcha pacífica en Plaza 25 de Mayo por derechos de detenidos este viernes 31

Avances en la investigación por el caso de Ilda Goyochea conmocionan a La Rioja

Defensa argumenta que la muerte de Ilda Goyochea fue un accidente, no un delito

Desaparición de 350 vacunos en Chepes: un golpe al sector ganadero local
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar