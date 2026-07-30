Policía de La Rioja participa en operativo de rescate tras accidente aéreo en Ischigualasto

Un equipo del Departamento Especial C.A.P.E. de la Policía de La Rioja colabora en el rescate tras un accidente aéreo en el Parque Provincial Ischigualasto, San Juan. El operativo enfrenta desafíos logísticos y geográficos significativos.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un equipo del Departamento Especial C.A.P.E. de la Policía de La Rioja se trasladó al Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan, para participar en las labores de rescate tras un accidente aéreo. El operativo, iniciado a las 03:10 de este jueves, enfrenta desafíos logísticos significativos debido a las complicadas condiciones geográficas del área.

Las autoridades policiales han diseñado una estrategia que incluye el uso de unidades 4×4, que alcanzan un punto a unos 8 kilómetros del sitio del accidente. Desde allí, los efectivos deben avanzar a pie durante aproximadamente 5 horas por un terreno difícil para llegar al helicóptero siniestrado.

Una vez en la ubicación del siniestro, la misión del personal será asegurar el perímetro y facilitar el trabajo de la Policía Científica en la recolección de evidencias. Además, se organizará un operativo para la extracción de los cuerpos, utilizando postas sobre el terreno, según la disponibilidad de equipos y personal. La Dirección General de Cuerpos Especiales comunicará actualizaciones a medida que avance la operación.